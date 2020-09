El regreso a clases “desde casa”, el reto de aprendizaje para padres de familia y alumnos

-La mayoría de los padres de familia están adaptándose a las diversas plataformas digitales para que sus hijos tomen sus clases en línea



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes inició el ciclo escolar por parte de la sección 22 en el estado de Oaxaca, siendo todo un reto para los maestros y para los padres de familia, que se están adaptando a esta nueva modalidad, por que a diferencia de otros años es un regreso a clases utilizando plataformas digitales que, quizás, algunos padres de familia, jamás pensaron utilizar.



A diferencia de otros estados, la sección 22 rechazó apoyarse de las clases de la SEP, por lo que tenían que diseñar sus estrategias en coordinación con los padres de familia, adaptándose a las características de cada región y sobre todo en cada institución, sin embargo cualquier método que hayan acordado, este ciclo escolar viene a ser un reto principalmente para los tutores que deben de adaptarse a este nuevo sistema.



Y es que son los padres de familia, los que tuvieron que aprender a utilizar diversas herramientas y plataformas digitales para que sus hijos reciban clases en línea, pero también deben de convertirse en maestros para explicarles como hacer las actividades ya que en ocasiones los maestros no se dan abasto para resolver cada una de las dudas, no solo de los estudiantes, también de sus padres de familia.



Sin duda este regreso a clases, vino a complicar el rol de los padres, ya que además de estar al pendiente de lo que hacen sus hijos frente a una computadora o un dispositivo móvil, deben de cumplir con sus obligaciones diarias, y si trabajan es aún más complicado ya que será alguien más que se encargue de vigilar a los menores de edad.



En ocasiones, no solo es uno, sino 2 o 3 hijos por familia, lo que complica más la situación económica ya que los padres de familia, deben de contar con al menos una computadora y un dispositivo móvil para que los estudiantes se pongan al corriente con las actividades.



Es la primera vez que ciclo escolar es diferente, sin embargo a pesar de las diversas estrategias que se utilicen, las clases desde la casa no suplirán a las clases presenciales, aquellas en donde las dudas de los estudiantes eran resueltas inmediatamente por los maestros, en donde la convivencia con otros niños era parte de su aprendizaje, pero principalmente en donde los padres de familia no batallaban con estas nuevas plataformas digitales.

