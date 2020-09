Desarrollan SEP, IEEPO y dirigencia magisterial trabajos de Mesa Tripartita para la atención de temas educativos

-Se presentaron los resultados del proceso de Admisión a la Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de septiembre de 2020.- Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial realizaron a través de una reunión virtual, los trabajos de la Mesa Tripartita en temas educativos, con el propósito de presentar los resultados del proceso de Admisión a la Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021.

En atención a las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de dar seguimiento de forma puntual y dentro de la legalidad las peticiones magisteriales, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, presidió el encuentro en el que intervinieron también el encargado de la Delegación Federal de la SEP en Oaxaca, José Miguel Navarro Martínez; el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Eloy López Hernández e integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 39, fracción IV de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se realizó la presentación pública de los resultados del proceso de admisión a la educación básica, ciclo escolar 2020-2021 y los elementos multifactoriales tomados en cuenta, entre los que se encuentran la acreditación de estudios mínimos de licenciatura y la formación docente pedagógica, con los cuales fue presentada una lista de 637 aspirantes aceptados para Oaxaca.

En su intervención, el Director General del IEEPO puntualizó que el diálogo ha permitido exponer temas relevantes en la agenda educativa, como el tratado en esta reunión y considerado fundamental en el quehacer educativo, pues cada maestra y maestro en servicio, lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad como pilar de la educación. “En sus manos está el futuro educativo de varias generaciones de estudiantes”, enfatizó.

Reiteró la disposición del gobernador Alejandro Murat como aliado de las maestras y maestros de la entidad, por lo que reconoció la tarea y responsabilidad en este proceso en el que participan los gobiernos federal, estatal, municipales y la representación magisterial y que exige un compromiso de trabajo apegado a los principios de transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad y equidad, para lograr las metas establecidas.

En tanto, el encargado de la Delegación Federal de la SEP en Oaxaca, José Miguel Navarro Martínez, indicó que a través de este proceso se fortalece la transparencia y se garantiza el respeto de los derechos de las y los trabajadores de la educación.

Así también, el secretario general de la Sección 22 del SNTE, destacó que a pesar de las circunstancias por la contingencia sanitaria, se ha trabajado constantemente, abundando que la presentación de estos resultados es un logro para el magisterio oaxaqueño.

“Ha sido un logro importante para nosotros como dirección seccional que estén mostrando los resultados de los 637 jóvenes egresados y que pasarán a formar parte del magisterio, es un esfuerzo colaborativo”, apuntó al reconocer el respaldo recibido del Gobierno Federal, la SEP a cargo de Esteban Moctezuma Barragán y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal.

Participaron en la reunión virtual la directora general adjunta de Promoción en Educación Básica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Cintya Saiz Calderón Gallegos y el director de Consolidación de Información en Educación Básica, Santiago González de León, así como el director de Evaluación del IEEPO, José Luis Bernardo Aguirre.

Los resultados de la lista ordenada se publicarán este martes 8 de septiembre en la página web de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que se puede consultar en la liga: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/USICAMM

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario