Desaparece joven en la comunidad de Pueblo Nuevo en Tuxtepec

-La joven tiene 15 años de edad, y se suma a otras más que han desaparecido en los últimos días.

De la Redacción

Tuxtepc, Oaxaca.- Siguen reportándose las desapariciones de las jóvenes en el municipio de Tuxtepec, en esta ocasión fue una joven de 15 años, de la comunidad de Pueblo Nuevo Papaloapan.

La joven Lesly Márquez Flores fue vista por última vez en esta comunidad, el pasado 7 de septiembre, vestía un pantalón o short, así como una blusa en color azul, y calzaba zapatos bajos.

Según la ficha emitida por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es de complexión delgada, media 1.50 metros, tez morena clara, cara ovalada, frente amplia, cabello lacio, corto y de color castaño.

Lesly Márquez se suma a las otras jóvenes de esta edad que han desaparecido últimamente, como son Guadalupe de la Llave Borja de 14 años, quien desapareció el pasado 21 de agosto en la localidad de Leyes de Reforma en San José Chiltepec, y vestía una blusa color azul marino, con un pantalón azul marino.

Es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.60 metros, tez morena clara, cara redonda, así como cabello largo de color negro.

Así como Mónica Santiago Raymundo de 16 años, quien desapreció el pasado 15 de julio, y más de un mes después la DNOL emitió la ficha de búsqueda, sin embargo sigue sin aparecer; ella fue vista por última vez en la comunidad de Agua Fría Papaloapan.

Y según esta página de la Fiscalía hasta el momento no han sido localizadas estas 3 jóvenes de edad similares .

