Con Gran Noche Mexicana celebrará Casa de Cultura Tuxtepec las fiestas patrias

-Las presentaciones se transmitirán por Facebook y YouTube este 16 y 21 de septiembre a partir de las 8 de la noche

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de celebrar la grandeza de nuestro país, la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Ahuja llevará a cabo “Noche Mexicana” en el teatro auditorio.

Marie Claire Chávez Martínez, encargada de la Institución señaló que Tuxtepec se ha caracterizado por ser un municipio alegre, distinguido por celebrar las costumbres y tradiciones donde la música y la danza son su principal instrumento para compartir lo grande que es nuestra nación ante el mundo.

En todo México se vivirán las fiesta patrias de una manera completamente diferente, en esta ocasión la Casa de la Cultura de Tuxtepec se está preparando distintos números artísticos, entre los cuales destacan los de baile moderno, danza Folclórica, Ballet, Banda Filarmónica, Canto, entre otras sorpresas, mismas que se realizarán en dos fechas el 16 y 21 de septiembre a las 8 de la noche, a través de las páginas oficiales de Facebook y por Youtube, afirmó Marie Claire Chávez.

Remarcó que las actividades de la institución seguirán siendo de manera virtual para garantizar la integridad de padres y alumnos en cuestión de salud y evitar las aglomeraciones.

“Estamos en semáforo naranja, continuamos sumándonos a las iniciativas del Gobierno Municipal por el bien todos”, enfatizó.

Por último extendió la invitación para que la ciudadanía continúe al pendiente de las actividades artísticas y culturales detalladas, horarios y clases para este mes patrio a través de las cuentas oficiales de Casa de la Cultura.

