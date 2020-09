Centros ecoturísticos podrían abrir hasta el 2021: Regidor de Turismo en Valle

-Dijeron que no abrirán antes por el temor de que se llegue a presentar algún rebrote de Covid

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Regidor de Turismo en Valle Nacional Raúl Manuel Antonio, afirmó que los centros ecoturístico podrían abrir hasta el próximo año debido a que existe el temor de un posible rebrote de covid-19, además del mal tiempo que predomina en la región, por lo que ve complicado que se dé esta situación en los próximos meses.

Comentó que centros recreativos como Cerro Marin, San Mateo Yetla,6 Nuevo Palantla y Rancho Grande continúan cerrados al público por lo que esperan que se logre una vacuna para garantizar la salud del turismo y así evitar que exista un contagio.

Aun a pesar de la situación crítica por la pandemia, dijo que es necesario mantener cerrados estos lugares hasta que haya seguridad tanto para los visitantes como para los prestadores de servicios, que además de la contingencia sanitaria ahora la temporada de lluvias vino a confirmar que, los centros ecoturísticos no están aptos para su apertura, por lo que lo más viable seria hasta el próximo año, esperando que la contingencia baje y llegue en semáforo verde, siempre y cuando las personas acaten todas las medidas preventiva para detener al covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario