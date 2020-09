Artista oaxaqueño coloca cubre bocas a monumentos en la fuente de las ocho regiones, busca crear conciencia



-Dijo que tiene contemplado poner cubre bocas en otros monumentos de la ciudad de Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El artista plástico Guillermo Rito, realizó este martes una intervención pública en la fuente de las ocho regiones, para crear conciencia en la población por la pandemia de Covid por la que atraviesa el país y la entidad, pues a pesar de que Oaxaca está en semáforo amarillo, no se debe bajar la guardia.

Esta intervención consiste en colocar cubre bocas en las estatuas que conforman la fuente de las ocho regiones, con el objetivo de que la población sepa que el uso de esta prenda es importante para evitar que haya un rebrote de contagios y así la población pueda ir retomando sus actividades.

Guillermo Rito comentó que decidió hacer esta acción en ese lugar, pues es un sitio emblemático de la capital oaxaqueña, además de que es un símbolo de Oaxaca a nivel internacional y así el llamado del uso del cubre bocas sea global, además comentó que de manera simbólica en la fuente están representadas las ocho regiones de la entidad.

Uno de los motivos por los cuales se decidió a realizar esta acción, fue que todavía hay algunas personas que se niegan a usar el cubre bocas, lo cual representa un riesgo de contagio para la población, pues la pandemia está afectando a todo el mundo sin distinción de clases sociales o raza.

El artista plástico dijo que en su momento pensó en colocar un cubre boca en el monumento a Benito Juárez, sin embargo para evitar alguna mala interpretación no lo ha hecho, aunque aclaró que no considera como una falta de respeto que le coloque un cubre boca al Benemérito de las Américas.

Finalmente dijo que su intención es colocar cubre bocas en otros monumentos de la ciudad de Oaxaca, incluso dijo que fue en restaurantes en dónde inició con esta actividad.

