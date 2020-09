AMLO responde a gobernadores que dejaron la Conago: ‘Están en total libertad’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes respetar la decisión de los mandatarios estatales que conforman la Alianza Federalista por México de renunciar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

«Pues están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño. Creo que esta es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio (estar ahí) y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho», aseguró en su conferencia matutina.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista por México argumentaron su decisión al señalar que la Conago ya no cumple con la función para la que fue conformada.

Los mandatarios consideraron que el mecanismo ya no funge como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados.

«Se ha alejado de su función y su espíritu en general. Vemos pocas, por no decir nulas posibilidades de su propia transformación, corrección, a partir de su integración actual”, expuso Corral.

El acuerdo fue asumido por los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima.

Además de Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y el anfitrión de Chihuahua, Javier Corral. Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, aprobó la decisión vía remota al no acudir de manera presencial.

Sobre lo dicho por la Alianza, López Obrador comentó que es positivo que existan diferentes puntos de vistas sobre cómo se está conduciendo al país.

