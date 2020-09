Trabajadores del Sector Salud piden a autoridades que les paguen su sueldo

-Les adeudan dos meses y un bono que les dan, los trabajadores son la jurisdicción 6 de la sierra norte de Oaxaca



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de la sierra norte de la entidad, se manifestaron en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para exigir el pago de dos meses de sueldo que les deben, pues afirman que trabajan en las comunidades más alejadas.



Entre el personal que se encuentra en esta situación hay médicos, enfermeros, psicólogos y biólogos, mencionaron que no es la primera ocasión que les pasa una situación como esta y a pesar de ello siguen asistiendo a sus centros de trabajo para atender a la población, por ello es que piden a las autoridades que les paguen de manera puntual.



Son alrededor de 300 trabajadores a los que se les deben dos meses de sueldo y un bono que les pagan, por ello es que en esta ocasión decidieron manifestarse de manera pacífica en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para hacer presión y que su pago salga en los próximos días.



Los manifestantes aprovecharon para pedir además del pago de su salario, que se les entregue material e insumos como caretas y cubre bocas, pues en sus centros de trabajo tienen que atender a personas que presentan síntomas de Covid y al no contar con material, se incrementa el riesgo de contagio, asimismo comentaron que no cuentan con abasto de medicamentos.



Minutos más tarde llegaron al lugar trabajadores del SITYPS, quienes en lugar de sumarse a la protesta de sus compañeros, quitaron las pancartas que habían pegado en los cristales para colocar las suyas, afortunadamente no se presentó ningún enfrentamiento entre manifestantes.

