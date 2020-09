Sindicato Independiente de Salud denuncia hostigamiento de parte de Sección 35

-Comentan que al personal del SITYPS no les permiten entrar a trabajar, porque han reportado que personal de la sección 35 “es floja”



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITYPS), se manifestaron en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, debido a que afirman que están siendo transgredidas sus garantías y derechos humanos de los agremiados por parte de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud.



El Secretario de Capacitación del SITYPS Luis Angel Cortes Báez, comentó que a algunos de sus compañeros no los están dejando trabajar sin ningún tipo de base, fundamento o razón y sólo basan sus acciones porque no congenian con la ideología del sindicato mayoritario.



Señaló que son ocho los trabajadores que se encuentran en esta situación, todos ellos ocupan el cargo de supervisor y tienen que reportar las anomalías y detalles que tengan las personas que están bajo su responsabilidad, situación que no les parece, pues afirma que “son flojos”, cabe mencionar que estas personas que se quejan son de la sección 35.



Esta situación se ha venido dando durante las últimas dos semanas, por tal motivo pidieron el respaldo de su sindicato para denunciar esta situación, pues afirman que sólo están cumpliendo con la labor que establece el cargo que tienen y el cual llevan desempeñando desde hace varios años.



Posteriormente los manifestantes salieron en una marcha hacia las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, en donde realizaron un mitin para dar a conocer las demandas que tienen y pedir a las autoridades que intervengan en esta situación.

