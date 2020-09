Sí habrá Grito de Independencia en Tuxtepec, será restringido

-El Cabildo, determinó la suspensión del desfile del 16 de septiembre



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de una sesión de cabildo este lunes, los regidores de Tuxtepec acordaron que sí haya Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre pero con todas las medidas, en cambio aprobaron la cancelación del tradicional desfile del 16 de septiembre.



La Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte Sonia Castro González, exhortó a sus compañeros seguir con responsabilidad para evitar la concentración de personas, por lo que pidió al cabildo aprobar que las actividades por el Grito sean de manera restringida, así mismo la cancelación del desfile.



Para las actividades del Grito de Independencia, dijo, que podrían apoyarse de los medios comunicación, para que la ciudadanía disfrute del Grito de Independencia, por lo tanto tras discutir esta propuesta fue discutida por cabildo quien después decidió aprobarla.



Por lo tanto en próximos días van a dar a conocer los mecanismos o a través de qué plataforma, la ciudadanía podrá disfrutar del Grito de Independencia.



Este acuerdo del cabildo, también obedece al llamado del pasado 26 de agosto, en donde el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa pidió evitar realizar actividades en los 570 municipios del estado de Oaxaca, con la finalidad de que no sigan aumentando los casos de covid.

