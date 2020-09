Se registra Flavio Sosa como aspirante para la Secretaría general de MORENA

– El Registro de los aspirantes será del 5 al 8 de septiembre

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este lunes Flavio Sosa Villavicencio se registró en el Instituto Nacional Electoral de la junta local en Oaxaca, para contender por la candidatura a la Secretaría General, del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Acompañado de varios militantes del partido, así como del presidente estatal Sesul Bolaños López, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca Horacio Sosa, las Diputadas Eliza Zepeda, Magaly López, así como del Senador Salomón Jara entre otros personajes, señaló que aspira pertenecer a la dirigencia nacional, pues considera que son necesarias y urgentes, una serie de transformaciones al interior del partido.

Entre los cambios que propone, destacan los siguientes:

Acabar de tajo con la burocracia, “es necesario dar voz a las bases, pues es necesario revisar los procedimientos estatutarios para que los militantes tengan acceso real a la toma de decisiones al interior del partido”.

Dijo que tienen que convertir a MORENA en una institución democrática y no burocrática, para que no sea un simple mecanismo para acceder al poder.

Refirió que MORENA no puede estar alejado de las causas y movimientos sociales, “morena no debe convertirse en un partido electorero, debemos cuidar que siempre sea un partido de causas y las causas deben ser las de la izquierda”.

Aseguró que no pueden seguir tolerando el oportunismo político, con los que ahora dirigen el partido, así mismo señaló que deben construir un partido crítico y vigilante de los gobernantes, inclusive de los propios, pues necesitan un partido garante de que sus gobernantes no mientan, no roben y no traicionen al pueblo.

Cabe señalar que Morena debe de realizar su proceso de renovación a la presidencia y secretaría general del 26 de septiembre al 2 de octubre, a través del método de encuesta abierta.

El proceso de registro de los aspirantes será del 5 al 8 de septiembre.

Flavio Sosa Villavicencio, ex Dirigente de lo que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue detenido por los hechos en Oaxaca en el año 2006, posteriormente fue diputado local por el partido del Trabajo PT y ahora busca la secretaría General de MORENA.

