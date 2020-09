Protección Civil y Policía Municipal de Tuxtepec, prestan apoyo a afectados por inundaciones

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Elementos de la Unidad de Protección Civil así como de la Policía Preventiva Municipal, realizan recorridos de inspección, seguridad y vigilancia por colonias y comunidades de Tuxtepec, a fin de verificar la situación que prevalece en el municipio debido a la constante y fuerte lluvia que ha tenido presencia en esta región norte del estado de Oaxaca.

El Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Villalobos Conti, informó que desde la madrugada de este lunes, personal de ambas corporaciones auxilian a las familias de la comunidad de Papaloapan, rescatando a las personas que quedaron atrapadas en sus hogares y sacando sus pertenencias para ponerlos en lugares a salvo.

Por su parte el Comisario de la Policía Preventiva Municipal, Abimael Oscar Velasco Velasco, informó que elementos de la fuerza de seguridad municipal realizan recorridos de seguridad, vigilancia y verificación de los niveles de agua de los ríos y arroyos del municipio, entre ellos Casas Geo, Santa Cruz, San Pablo, Moderna, en donde no se reportan incidencias como consecuencia de las lluvias.

En Pueblo Nuevo Papaloapan, el agente Jaime Valencia Morales, reportó la casa de la señora Patricia Ocampo con inundación sin daños mayores.

En Benemérito Juárez se reportó el crecimiento del arroyo pero sin causar daños.

En la población en la que intervinieron en apoyo a la comunidad fue en Papaloapan, donde se inundaron aproximadamente 20 viviendas, en este lugar junto con integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil brindaron apoyo a familias que quedaron atrapadas en sus casas y ayudaron a sacar sus pertenencias a lugares seguros.

El Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Noé Ramírez Chávez, hace el llamado a la ciudadanía para que esté al pendiente de los boletines que emitan Conagua y los gobiernos del Estado y Municipal a través de las unidades de Protección Civil, ya que de acuerdo al pronóstico del tiempo continuará lloviendo en las próximas horas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario