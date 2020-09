Pide Rey Magaña que Valle Nacional sea declarado zona de desastre

-Dijo que hasta el momento los daños continúan en diferentes comunidades con accesos bloqueados, por deslaves de cerros que mantienen incomunicados a varios pueblos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El presidente municipal Rey Magaña García hace un llamado al Gobierno del Estado para que voltee hacia esta región y declare a Valle Nacional como zona de desastre, esto para acceder a los recursos en apoyo a los damnificados por la tormenta Nana.

Así también solicita la presencia de maquinaria pesada, para liberar el acceso de algunos pueblos que fueron afectados como es el caso de San Antonio Otate, San Isidro Laguna, entre otras comunidades que permanecen aisladas debido a que sus caminos, se encuentran severamente dañados debido al mal tiempo.

Así mismo espera que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, tome en cuenta a este municipio con esta declaratoria, pues reconoció que a pesar de los esfuerzos han sido rebasados por esta emergencia, por lo que dijo es necesario que se activen los recursos del FONDEN en apoyo a los damnificados, que están a la espera de recibir estos apoyos debido a que muchas familias han perdido sus patrimonio por este desastre natural.

Comentó también que pese a los apoyos que está brindando el ayuntamiento municipal a las personas afectadas por el mal tiempo, esto na ha sido suficiente para las decenas de familias que perdieron sus hogares y pertenencias y es por eso que pide que Valle Nacional sea declarado zona de desastre, para que los recursos destinados sean dirigidos en apoyo a las víctimas, así también para reparar los caminos que están en malas condiciones por las lluvias, por lo que explicó que es momento de que esté municipio chinanteco sea tomado en cuenta por Protección Civil para acceder a los apoyos a damnificados.

De esta manera mencionó que seguirá recorriendo las comunidades afectadas, para evaluar los daños que dejó Nana a su paso por la Cuenca del Papaloapan y de esta manera, hacer un reporte de los daños ocasionados por esta tormenta que pegó fuerte en la región y más en este municipio.

