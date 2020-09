“Mientras el pueblo me apoye, quiero continuar el legado de Dávila”: María Luisa Vallejo

-A través de un mensaje, dijo que el Proyecto de su esposo era para siempre y que ella lo quiere continuar



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A casi dos meses de que falleció Fernando Bautista Dávila, fue hasta este lunes que la Presidenta del DIF María Luisa Vallejo, emitió un mensaje en sus redes sociales, en donde primero agradeció el apoyo que recibió tras la muerte de su esposo, pero además en donde dejó claro que seguirá el legado de su esposo.



En un video en donde casi 7 minutos, habló de la situación difícil a la que se han enfrentado muchos Tuxtepecanos con la pérdida de un familiar, pero además agradeció el apoyo de los ciudadanos, y el respaldo que le dieron a su ex esposo para lograr uno de sus sueños, el de ser Presidente Municipal.



Puntualizó que su esposo, trabajó hasta el último momento por que esa era la meta que tenía, y es el legado que ella seguirá en caso de que se lo permitan “tengan la certeza de que su proyecto por Tuxtepec era por siempre, por eso mientras ustedes nos apoyen, mientras ustedes me den su confianza, sus oraciones, y su fortaleza yo continuaré sirviendo al municipio de Tuxtepec, con ese amor que Fernando lo hacían, con esa pasión que Fernando lo hacía, con esa entrega, quiero continuar con ese legado que el dejo y es el de servir a todas las personas sin distingo alguno”.



El mensaje, lo da a unos días de que se le viera en una reunión con parte de la familia de su ex esposo, y que son parte de la estructura de Movimiento Ciudadano, con Ricardo Coronado Sangines, dirigente de MC en el estado.

