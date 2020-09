Lluvias provocan inundaciones, pérdidas materiales y daños en cultivos en la Cuenca

-Valle Nacional, Jacatepec y Chiltepec, así como Loma Bonita

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas horas en la región de la Cuenca del Papaloapan, la lluvia que azotó la zona, provocó inundaciones en comunidades, pérdidas materiales para algunas familias y sobre todo daños en los cultivos.

En Valle Nacional, las lluvias provocaron daños en las comunidades de Arroyo Colorado y Arroyo de Banco, así como en la Rancho Grande y Tres Marías, en esta última comunidad, se tuvo que reubicar a las familias en un albergue, y gran parte de éstas tuvo pedidas materiales; las autoridades municipales estuvieron realizando recorridos en las zonas afectadas, con la finalidad de conocer los daños y emitir la declaratoria.

En lo que respecta al municipio de Jacatepec, las comunidades afectadas con el desbordamiento del río Valle Nacional fueron Vega del Sol, Nuevo Faisán, San Martín, Zapata, Nuevo Malzaga; además hubo deslaves socavones en Cerro Caballo, Cero Concha, Rancho Faisán y Rancho Gavilán.

En Chiltepec, las afectaciones que se presentaron fueron en la Colonia La Reforma, que está en las partes bajas, así mismo hubo afectaciones en la comunidad de El Naranjal, también reportaron daños en los cultivos a orillas del río.

En el municipio de Loma Bonita, los daños que se reportaron fueron en la comunidad de Tierra Alta, el Obispo, así como en colonias del centro de la ciudad.

Estos daños fueron a causa de las últimas lluvias, reportadas principalmente este domingo.

Hasta el momento protección civil regional a través de sus comunicados llamad a la población evitar cruzar ríos y arroyos de respuesta rápida, estar a pendientes de los boletines de protección civil, y llamar al 911 en caso de caso de emergencia.

