Habitantes de Santiago Juxtlahuaca denuncian falta de entrega de recursos por parte del edil

-Señalan que desde el 2018 le han pedido que entregue los recursos y hasta el momento no ha cumplido



Mario Romero/Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes y autoridades de agencias del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se manifestaron en el zócalo de la ciudad capital para denunciar que el Presidente Municipal Nicolás Feria Romero no ha querido aplicar los recursos del ramo general 28 y 33, motivo por el cual no se han realizado obras en el municipio.



Mencionaron que desde hace 20 meses dieron a conocer esta situación, por ello a principios del 2019 iniciaron un plantón para exigir al presidente municipal que haga entrega de los recursos del año 2018, sin embargo ante la negativa, piden la intervención del Gobernador Alejandro Murat y de la Secretaría General de Gobierno.



La Secretaria Municipal de la agencia de “La sabana Copala” Nayeli Domínguez Flores, dijo que el edil ha tomado una actitud de no escuchar y de no cumplir los compromisos, pese a que en ocasiones autoridades superiores le han pedido que aplique los recursos como deben ser, incluso calificaron la actitud de Feria Romero como prepotente.



Mencionó que el edil se molesta de las constantes manifestaciones y denuncias que hace la población y autoridades de las comunidades, sin embargo dijo que no les queda de otra más que manifestarse para hacer presión y así la autoridad municipal aplique los recursos públicos.



Finalmente dijeron que en caso de que la actitud del Presidente Municipal sea la misma y de no ser atendidos por las autoridades estatales, estarían movilizándose en los próximos días.

