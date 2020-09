Habitantes de agencia Montoya de Oaxaca, bloquean acceso de obra de construcción de Walmart

-Señalan que no les han dado información sobre la obra y los vecinos argumentan que esa obra es un foco para asaltos

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la agencia “Montoya” encabezados por el agente Saul Vázquez Arellanes, bloquearon los accesos en dónde se contruye una tienda departamental, debido a que no les han presentado los permisos correspondientes, pues hasta el momento han hecho caso omiso a esta petición.

El agente comentó que hace unos días se acercó al dueño del a obra para que les brindara la información sobre los trabajos y que se le mostraran los permisos correspondientes, situación que no ha sucedido ni por parte de la empresa, ni por parte del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez.

Agregó que por esta negativa los habitantes decidieron manifestarse, además dijo que a él como autoridad nunca se le acercaron para informarle sobre los detalles de la obra, señaló que una de las preocupaciones de la población es que este tipo de obras representa un peligro porque son focos para diversos tipos de crímenes como asaltos.

Asimismo que otro factor que ha provocado la molestia de la ciudadanía, es que en la agencia de Montoya tienen problemas con el suministro de agua potable, por estas razones piden que la obra se detenga, que se instale una mesa de trabajo y que se les brinde la información correspondiente, incluso el entrevistado aclaró que esto no es un tema de sindicatos.

Vázquez Arellanes dijo que en caso de que la postura de la empresa y del ayuntamiento sea la misma de no brindarles información, podrían tomar otro tipo de medidas, aunque no especificó cuáles serían, pues deberán ser acordadas en un asamblea, sin embargo precisó que espera que se pueda dar un acercamiento con la empresa.

