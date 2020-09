Entrega Alejandro Murat reconstrucción del Palacio Municipal al pueblo de Asunción Ixtaltepec

-El presidente municipal de esta localidad, Oscar Toral Ríos, agradeció el respaldo del Gobierno de Oaxaca para concluir las obras afectadas por los sismo del 2017

-A tres años del sismo, el Mandatario oaxaqueño reconoció que aún faltan cosas por hacer, y convocó a continuar en unidad por la ruta de la transformación que fortalecen proyectos como el Corredor Interoceánico y las supercarreteras

Asunción Ixtaltepec, Oax. 7 de septiembre de 2020. “Así como hubo dolor, vendrán tiempos mejores y vendrán los mejores tiempos para el Istmo de Oaxaca”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al inaugurar la construcción del Palacio Municipal de esta localidad istmeña, un edificio emblemático que posee una antigüedad de más de 100 años, y que sufrió daños estructurales severos con pérdida total durante los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

Durante la inauguración de esta obra, y en el marco del tercer aniversario del sismo del 7 de septiembre -considerado el más fuerte que haya vivido México en el último siglo- el Mandatario Estatal aseveró que su gobierno no ha dejado de trabajar por la reconstrucción del Istmo.

“Es difícil transmitir el dolor que sintió el Istmo en 2017; ver a las familias, escuchar su dolor y decirles en la mirada que íbamos a salir adelante”, recordó Murat Hinojosa, al tiempo de explicar que las primeras acciones de reconstrucción priorizaron las más de 60 mil viviendas afectadas, 20 mil de las cuales resultaron con pérdida total.

También, dijo, se atendió al sector educativo, que padeció la afectación de casi dos mil planteles, los últimos de los cuales serán reconstruidos este año. Asimismo, se atendieron los más de 60 centros de salud afectados, incluyendo el de Ixtepec, que se construyó con el apoyo y solidaridad del Gobierno de Turquía; así como el “Macedonio Benítez Fuentes” y el de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, dos importantes nosocomios que han contribuido a fortalecer los servicios de salud durante esta contingencia sanitaria por COVID-19.

En este recuento de acciones encaminadas a la reconstrucción del Istmo, un esfuerzo mediante el que también se han atendido los monumentos históricos y edificios emblemáticos, como las iglesias, casas de cultura, palacios municipales y mercados, Murat Hinojosa destacó la suma de esfuerzos y solidaridad del Gobierno Federal, Sociedad Civil e Iniciativa Privada con el Pueblo de Oaxaca.

“Aquí nada se ha improvisado, todo se ha hecho con responsabilidad; tampoco lo he hecho solo, lo reconozco, lo he hecho con la fuerza de las mujeres y hombres de Oaxaca que decidieron ir hacia adelante a pesar de los obstáculos que hemos enfrentado. Oaxaca va a vivir sus mejores tiempos, porque a pesar del desastre hemos cimentado las bases del Oaxaca que todos merecemos”, dijo.

En este sentido, el Gobernador de Oaxaca convocó a continuar en unidad por la ruta de la transformación, la cual se ve fortalecida con la construcción de importantes obras como el Corredor Multimodal Interoceánico y la autopista que conectará esta región con la ciudad capital y apuntalará el potencial comercial y turístico.

“Hay que tener memoria y conocer nuestra historia para construir nuestro presente y nuestro futuro. El día que recuerden este momento en Oaxaca, también recordarán que los istmeños fuimos más fuertes que cualquier obstáculo, que salimos adelante y transformamos nuestra tierra, porque viene la gran transformación para Oaxaca”, destacó.

El Mandatario Oaxaqueño también reconoció al presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Oscar Toral Ríos, por su responsabilidad, compromiso y suma de voluntades encaminadas a transformar la realidad de su gente. “Cuando uno quiere servir, no necesita grandes palacios; sale a la calle, escucha a su gente y responde”, dijo.

En su oportunidad, el presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Oscar Toral Ríos, agradeció el respaldo del Gobierno de Oaxaca para concluir las obras afectadas por los sismos del 2017, como el Palacio Municipal, cuya reconstrucción requirió la inversión de 19.2 millones de pesos en beneficio de los casi 15 mil habitantes de esta localidad.

Mencionó que en los trabajos de restauración hubo una participación de los pobladores a través del tequio; ya que el 20% del costo total de la obra fue aportado por la ciudadanía y los trabajadores voluntarios, y otro 20% fueron recursos del municipio que se recaudaron en la captación de impuestos.

Asimismo, señaló que a través del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), el 60% de los recursos utilizados en la obra se lograron gracias a esas gestiones, “yo le agradezco mucho Gobernador porque no me dejó solo, y a toda la gente de Ixtaltepec, sólo les quiero decir, misión cumplida”, finalizó.

