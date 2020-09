Con seguridad y calles iluminadas, ahora se vive un mejor Municipio en San Jacinto Amilpas

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El proyecto municipal que lidera la edil de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño, ha creado uno de los mejores proyectos locales con acciones que benefician directamente a las familias del municipio, en recientes días se inauguró la instalación de 35 luminarias distribuidas en 3 diferentes colonias, esta obra beneficia la iluminación, seguridad y movilidad de más de 10 mil personas entre habitantes y visitantes.

Esta obra se ha llevado de la mano con la Dirección de Obras, es de suma importancia para los colonos ya que parte de las peticiones era tener calles iluminadas y ahora lo pueden disfrutar, esta acción incluye a los objetivos de desarrollo sostenible 12 producción y consume responsables, recordemos que las actividades de este municipio están a la par con la UNU, es entonces que estas luminarias están hechas a base de paneles solares en las 3 colonias.

Dichas colonias son: La República de la calle Yucatán a Mexicali, en la Nuevo México de la calle Nuevo León a Zacatepec y en la Emiliano Zapata. Las características de estas luminarias solares son: tipo urbano a base de led de 60 watts, incluye postes de 9 metros de altura, con base y ancla tronco piramidal, gabinete metálico, modulo fotovoltaico y batería solar de 12 volts.

El Director de Obras; Arq. Oscar Méndez Hernández comentó que con la instalación de luminarias solares en estás avenidas San Luis, Río de la Plata y Río Chiquito, estamos beneficiando directamente varios temas, porque se encuentran en 3 de las colonias más grandes y no contaban con la iluminación adecuada ya que tenían reportes de delincuencia.

Esto beneficiará la seguridad, fomentando la salud a través del ejercicio diario, caminatas y corredores, mejora la economía y los negocios locales. Está obra se complementa con el rastreo, ampliando las avenidas ya que se encontraban reducidas y consumidas por la maleza, quitándole espacio a la vialidad, con la limpieza, rastreo y nivelación ha mejorado notablemente las avenidas, seguiremos trabajando en revestimiento y cunetas.

Es así como estas colonias son atendidas, ya que desde hace años no tenían luz en sus avenidas y calles, recordemos que esta zona es de mucha importancia ya que esta cerca del de Río Chiquito y colindancia con Atzompa.

Por su parte la Dirección General de Seguridad realiza constantemente operativos boom, estos operativos consisten en unir esfuerzos con diferentes Gobiernos Municipales, así como Gobierno Estatal para realizar recorridos e inspecciones por todas las colonias de San Jacinto Amilpas.

En estos operativos se han dado grandes resultados, pues la seguridad y bienestar de las familias es un eje fundamental de Gobierno para la Presidenta Yolanda Santos Montaño, de igual forma varias cuadrillas de elementos policiales han estado patrullando y vigilando el seguridad de los vecinos a pie, teniendo proximidad social y sabiendo a cerca de las dudas y peticiones en temas de seguridad.

En los ya mencionados operativos han participado elementos policiales de Atzompa, San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca de Juárez, así como el equipo especial de caninos entrenados, uniendo fuerzas han logrado cuidar y proteger a los habitantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario