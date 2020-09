Colectivo de maestros en Tuxtepec anuncian coloquio internacional, por una educación liberadora

-De esta manera se busca fortalecer la educación y la formación de los niños y niñas latinoamericanos desde diferentes niveles educativos bajo el sustento de la pedagogía freiriana



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de impulsar la educación y formación ante la pandemia, en los distintos niveles educativos, a través del pensamiento freiriano y conmemorando el nacimiento del universal latinoamericano, Paulo Reglus Neves Freire se iniciarán coloquios de conversatorio, conformados por un colectivo de maestros a nivel Regional y Estatal en Oaxaca, con la participación de otros países de América, así lo anunció el profesor Víctor Terán Orozco.



La primera fecha se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre y dará inicio con las palabras de la diputada federal Adela Piña Bernal, presidenta de la comisión de educación de la presente legislatura, y continuará con diferentes segmentos, en donde ponentes de diferentes regiones y países expondrán un programa de enseñanza y aprendizaje comunal, dijo el profesor Terán Orozco.



Entre otros temas se hablará sobre el aporte del feminismo decolonial para la educación medio superior, el Modelo Educativo Social y la Trascendencia del pensamiento de Paulo Freire en la formación de docentes, con la finalidad de intercambiar experiencias pedagógicas de diferentes niveles educativos, proyectando a nivel nacional e internacional las alternativas de educación que se han impulsado en nuestro país.



Finalmente, este coloquio busca expresar la protesta pedagógica para lograr una educación liberadora liberadora y seguir fortaleciendo la formación de niños y niñas. Además de buscar la forma de mejorar sus vidas sin perjudicar su entorno social y ecológico en el cual se desarrollan con el apoyo de sus padres.

