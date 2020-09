CIPO se manifiesta en calles de Oaxaca, señalan que gobierno de Murat los tiene abandonados

-Señalan que muchas comunidades no cuentan con servicios básicos y que el gobierno siempre hace acuerdo con los ricos



Luis Jerónimo/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), protestaron en la avenida Pino Suárez del centro de la ciudad capital, para denunciar que el gobierno del estado no ha cumplido con sus peticiones que son de carácter seguridad pública y social, señalaron que hay muchas comunidades que no cuentan con servicios básicos.



Mencionaron que “el gobierno siempre hace lo mismo, no le pregunta al pueblo, a los pobres, siempre hace lo que acuerda con los ricos”, agregaron que durante la pandemia se han quedado en sus casas como lo han pedido las autoridades sanitarias, sin embargo denunciaron que están pasando por un mal momento económico.



Afirmaron que no hay trabajo, que sus artesanías no se venden, además de que en varias comunidades no hay energía eléctrica, agua potable, en cambio mencionan que el gobernador y su esposa se pasean y anuncian entregas de despensas, sin embargo a muchas comunidades indígenas estos apoyos no llegan.



La organización dijo que si no las autoridades no dan solución a sus demandas en los próximos días, van a realizar una serie de movilizaciones en la ciudad de Oaxaca y responsabilizan al gobierno del estado de lo que pueda sucederle a los adultos mayores, menores de edad y a la población, por movilizarse, asimismo piden a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que intervenga para garantizar sus derechos individuales y colectivos.



En cuanto al tema educativo, una de las manifestantes comentó que no se explican cómo es que el gobierno pide que haya clases en línea, cuando muchas mujeres indígenas no cuentan con recursos para comprar una computadora o un smartphone, incluso dijo que algunas ni siquiera tienen televisión.



Cabe mencionar que minutos más tarde la organización se retiró del lugar y la circulación volvió a la normalidad.

