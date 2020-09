Avanza IEEPO con la entrega de libros de texto gratuitos en Oaxaca

-Con la finalidad de garantizar una distribución exitosa, se estableció una estrategia con tres diferentes esquemas

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de septiembre de 2020.- Por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en este Ciclo Escolar 2020-2021, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), avanza en la entrega de más de 6.7 millones de libros de texto gratuitos para estudiantes de educación básica en toda la entidad, con apoyo de las autoridades municipales, comités de padres de familia, servidores públicos del gobierno estatal, organizados por Coordinaciones Regionales.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, informó que con las medidas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federal y local para cuidar la salud y la vida, con la finalidad de garantizar una distribución exitosa del material educativo se estableció una estrategia, misma que plantea tres esquemas.

El primero, explicó, será casa por casa para la entrega de libros para preescolar y primaria en 102 municipios estratégicos. La segunda, escuela por escuela con la entrega de libros de preescolar, primaria y secundaria en otros 269 municipios de la entidad.

La tercera corresponde a la distribución de libros en un esquema convencional en el resto de los municipios del estado. En este esfuerzo, los Coordinadores Regionales fungen como encargados de recabar la información necesaria para solicitar el material y son los responsables de la distribución correcta del mismo, puntualizó.

Los libros que no sean entregados casa por casa serán canalizados a las escuelas y sólo serán para estudiantes de escuelas públicas. “Comprometidos con la educación, en Oaxaca nos adaptamos a la nueva normalidad, creando acciones para crecer y construir un mejor Oaxaca” manifestó el Director General del IEEPO.

En total, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), asignó a Oaxaca más de 6.7 millones de libros de texto y material educativo para 982 mil 768 estudiantes y docentes de planteles de educación básica, y garantizar una educación integral, al ser estas herramientas la base y eje para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Además, por la contingencia sanitaria, el IEEPO realizó la desinfección de los libros de texto a entregarse y se han realizado los protocolos y medidas sanitarias pertinentes para todo el proceso de entrega.

En lo que corresponde a escuelas públicas de Preescolar en Oaxaca son 3 mil 812 planteles en la modalidad general, niños migrantes e indígena; en Primaria 4 mil 812 de la modalidad general, niños migrantes, albergue indígena e indígena; en Secundaria 2 mil 161 de la modalidad general, general para trabajadores, técnica, telesecundaria y comunitaria.

En el caso de educación especial también se distribuyen ejemplares en formato Braille y en Macrotipo.

