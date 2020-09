Abogados de Tuxtepec, exigen que abran juzgados

-Aseguran que en otros lugares ya abrieron con todas las medidas y que es necesario que en estos tribunales también abran

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes del Colegio de abogados de Tuxtepec, se manifestaron afuera de los juzgados de la avenida Carranza para exigir que abra n los juzgados de este municipio, con todos los protocolos adecuados ya que aseguran que los abogados salen afectados con esta situación, pero también los ciudadanos que desean realizar algún trámite.

El Presidente del Colegio Mexicano de Abogados del Juicio Oral Elías Martínez, señaló que en otros tribunales ya iniciaron las actividades con todos los protocolos, sin embargo dijo que desconocen del porque en juzgado familiar, civil y penal no han iniciado las actividades después de casi 6 meses que cerraron.

Pidieron al Tribunal electoral de justicia que ya inicie las actividades, ya que aseguró que hay formas de impartir justicia, además de que se anunció que el personal de los juzgados iban a trabajar desde casa, cosa que ignoran y que de no ser así, el día que se abran los juzgados habrá mucho trabajo.

Y es que aseguró que cada quince días emiten un decreto en donde se anuncia que se alarga la fecha para abrir los juzgados, y en el último documento se estipuló que será el 17 que se abran, sin embargo, dudan que así sea, “ya queremos en donde se anuncie que con todos los protocolos se sigan las audiencias”.

Y es que en el último decretó se acordó que hasta el 17 del presente mes, se prorroga la suspensión de las actividades jurisdiccionales, por lo cual los trabajadores de base continuarán sin laborar en los juzgados civil, penal y familiar hasta la fecha señalada.

