A partir de este lunes abren templos católicos; Obispo llama a cuidarse

-Solo abren las sedes parroquiales, en caso de que los párrocos y los ciudadanos lo determinen



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec, José Alberto González Juárez señaló que a partir de este lunes se abren los templos, por lo que pidió a todos los fieles a seguir con todas las medidas al momento de acudir a las celebraciones.



Aseguró que están trabajando con las medidas que está implementando el sector salud y las autoridades municipales, para que a partir de este lunes puedan recibir a los fieles, por lo que llamó a la ciudadanía en general a cuidarse y así vayan disminuyendo los casos, “a nuestros hermanos católicos que nos apoyen con su responsabilidad, no podemos abrir la iglesia sin más, especialmente para las celebraciones de la eucaristía”.



Además, agregó que poco a poco van a ir haciendo más misas, ya que por el momento los domingos únicamente se harán 2, con el 30% de su capacidad, además de que ya se van a permitir bautizos, pláticas para bautizos, y en caso de que alguien no quiera seguir estas recomendaciones, pidió quedarse de casa; aunado a esto, una vez que ingresan a los templos, se tiene que lavar las manos, usar gel y cubrebocas.



El Obispo dijo que solo van a abrir las sedes parroquiales, y que se van a coordinar con los habitantes de las diversas comunidades, para decidir si van a abrir o no.



Para la apertura de los templos, por dos semanas estuvieron preparándose con la finalidad de dar las garantías a todo los que están al servicio de los templos, así como para quienes acudan a las diversas actividades

