Por covid cancelan macrosimulacro del 19 de Septiembre en CDMX

-Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas y prevenir contagios de covid-19

radioformula.com

Debido a la pandemia por covid-19, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron cancelar el macrosimulacro del día 19 de septiembre, con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas y prevenir contagios del virus de covid-19.

Por medio de un comunicado la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de la CDMX, recalcaron que prefieren evitar poner en riesgo la salud de las personas y comprometer los cuerpos de emergencia, por lo que en su lugar invitaron a los habitantes a que revisen un “plan familiar para la prevención de riesgos”.

Asimismo, recordaron la importancia de seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil en caso de que llegue a ocurrir un sismo significativo y que se active la alerta sísmica.

Entre algunas de las recomendaciones se encuentran: Conservar la calma, replegarse en zonas de menor riesgo, cerca de trabes, columnas o muros de carga, no utilizar elevadores ni escaleras, alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caerse, desconectar la electricidad y cerrar llaves de agua y gas.

Cabe mencionar que el último simulacro nacional realizado ocurrió el pasado 20 de enero, el cual tuvo una participación de 100 mil inmuebles en los 32 estados de la República y en casi 2 mil municipios, así como una participación de 50 millones de personas.

Recordemos que a raíz de los dos sismos del 19 de septiembre, uno en 1985 y el otro ocurrido en 2017, las autoridades llevaban a cabo macro simulacros para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección.

Por lo que una vez que concluya la contingencia sanitaria, se decidirá si se retoma el acuerdo de finales de 2019 para realizar tres simulacros por sismo año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario