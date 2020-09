Llevan a los municipios con más contagios de covid, módulos de pruebas rápidas

-Son varios los municipios que ya visitaron con estos módulos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que se deben de seguir con las medidas necesarias para evitar que haya más casos de covid, el Coordinador de Atención regional en la Cuenca del Papaloapan, Víctor Virgen señaló que han acudido a los municipios de mayor contagio, para implementar más medidas.



Entre los municipios que han visitado con las acciones contra el covid, son Tuxtepec, Cosolapa, a Acatlán, Usila, Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Soyaltepec, Ojitlán y en San José Independencia, en donde han llevado de los módulos de prueba rápida, así como la entrega de cubrebocas.



Aseguró que al llevar los módulos de prueba rápida en los diversos municipios, se ha tenido buena respuesta de los ciudadanos, y que muchos saben que en algunos municipios ya hubo defunciones y casos, por lo que saben que deben de seguir cuidándose.



En cuanto a la entrega de cubrebocas, dijo que han entregado alrededor de 20 mil en la región, y que seguirán entregándolos, ya que aún no termina este reto de usar el cubrebocas al que llamó el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.



El Coordinador de atención, llamó a los ciudadanos a continuar con estas medidas, ya que aunque bajó la ocupación hospitalaria en la región, es necesario que no se hagan a un lado las acciones y más en estos momentos que el semáforo en Tuxtepec es color naranja

