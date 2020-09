Inicia Irineo Molina rehabilitación eléctrica del Centro de Salud El Cedral

-El Centro de Salud además de atender a la cabecera, atiende a 9 localidades más

Tras varios años de sufrir problemas con la energía eléctrica, el diputado federal Irineo Molina Espinoza llevará a cabo la rehabilitación del cableado eléctrico del Centro de Salud de un núcleo básico en El Cedral, mismo que atiende a 9 localidades más.

El apoyo se hará en dos etapas, la primera será el cambio de cable electrico de la mufa al poste, para después corregir el sistema al interior del inmueble, a fin de que los equipos funcionen sin contratiempo, en especial el área de vacunación.

Es importante destacar que el Centro de Salud de un núcleo básico de El Cedral además de atender a la cabecera, atiende a 9 localidades más, entre las que destacan: San Miguel Obispo, San Silverio, Santa María Obispo, Arroyo Zuzule, Altamira, Boca de Coapa, Palmilla y el Yagual, cuya atención se centra en medicina general, psicología, odontología y aplicación de vacunas en favor de más de 750 habitantes.

