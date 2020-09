Gobierno de Tuxtepec llama a prevenir enfermedades respiratorias

-Jefatura de Salud da recomendaciones para evitar complicaciones graves por estas infecciones que afectan oídos, nariz, garganta y pulmones

Tuxtepec, Oax.- Ante la presencia de bajas temperaturas en el municipio, el Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias que se pueden complicar ante la presencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2.

Señaló que aunque estos padecimientos pueden afectar de igual forma a toda la población, se recomienda tener especial cuidado con los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas, ya que estos grupos son más propensos a presentar complicaciones.

El Jefe de Salud Municipal detalló que las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones, indicó que la mayoría de ellas, se curan solas sin necesidad de otorgar tratamiento y que generalmente duran menos de 15 días.

Expuso que casi un 90% de las infecciones respiratorias son causadas por microorganismos llamados virus, los cuales no requieren que se administre tratamiento antibiótico y que los microorganismos se transmiten por el contagio de persona a persona, principalmente por gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

Agregó que en la temporada de frío es cuando las infecciones respiratorias agudas suelen presentarse con mayor frecuencia y que las personas pueden presentar síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, mal estado general, ronquera, dolor o secreción de oído y nariz tapada por secreción de moco.

Dijo que las infecciones respiratorias pueden complicarse con neumonía, “si detectas tos, dificultad para respirar, se le hunde el pecho y las costillas, se queja, le chilla el pecho, se ve morado de los labios, respira muy rápido y existe fiebre muy alta, es importante que acudas, con tus hijos o las personas de la tercera edad que están bajo tu cuidado a la unidad de salud para que lo revisen”, sostuvo.

Mencionó que existen algunos factores de riego, que hacen que la población sea más propensa a padecer esta enfermedad, como son: bajo peso al momento de nacer, lactancia materna ineficaz, hacinamiento, exposición a humo, desnutrición, vacunas incompletas y pacientes con alguna enfermedad como VIH, cáncer, diabetes e hipertensión, entre otras.

Abel Jiménez Gómez, recomendó a los padres de familia aprender el qué hacer cuando alguno de sus hijos enferme de infección respiratoria aguda destacando: no a automedicar, no exponerlos al humo ni a corrientes de aire frio, calzarlos y abrigarlos, portar cubrebocas y lavado de manos.

