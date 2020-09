Cristo Negro recorrerá calles de Tuxtepec, piden no aglomerarse

-Pasará por Tuxtepec, pero también por varios municipios veracruzanos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo 14 de septiembre, habrá en el municipio de Tuxtepec una procesión con el Cristo Negro de Otatitlán, sin embargo piden no aglomerarse por donde vaya a pasar, esto debido a la contingencia



En la misa de este domingo en Otatitlán, dieron a conocer que seguirán todas las medidas durante el recorrido, para evitar que haya más contagios, además de que las actividades iniciarán el domingo 13 con misas, mismas que van a ser transmitidas a través de las redes sociales.



El lunes 14 de septiembre iniciará la procesión llevando al Cristo en una plana, sin que vayan personas acompañándolo, únicamente podrán hacer valla con sana distancia, saliendo a las 6 y media hacia la comunidad de Papaloapan, llegando a la Caseta, para pasar por Santa Teresa, San Bartolo y llegando al puente vehicular, tomarán el muro boulevard y posteriormente llegarán a Independencia, retornarán para volver a pasar por el muro boulevard.



Una vez que termine su recorrido por el muro, seguirán hasta Santa Cruz, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Tuxtilla, Tlacojalpan, para regresar a Otatitlán.



Este recorrido que se va a hacer es debido a que a diferencia de otros años, los ciudadanos de la Cuenca no podrán acudir al recorrido que se le hace año con año al Cristo Negro, apoyándose de instancias como Bomberos, tránsito del estado, así como de protección civil, para que se realice sin inconvenientes esta procesión.



Cabe hacer mención que Otatitlán celebra cada 13 de septiembre su tradicional recorrido del Cristo Negro, el cual llegó a este lugar hace más de 420 años, por lo que desde temprana hora la parroquia San Andrés Apóstol, realiza diversas actividades.

En otros años, la réplica del Cristo negro es cargada por los feligreses, donde mujeres y hombres acompañados por cientos de pobladores y turismo religioso caminan cargando con fervor religioso, 15 kilómetros de carretera hasta llegar a Papaloapan, donde es oficiada una misa previa antes de embarcar en la balsa al Cristo Negro río abajo, sin embargo en este año debido a la contingencia los festejos será diferentes.

