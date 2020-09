Reporta SSO 120 casos nuevos de COVID-19

-Suman 13 decesos por la enfermedad respiratoria, para un total de mil 307

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de septiembre 2020.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que este viernes 04 de septiembre se presentaron 120 casos nuevos de COVID-19, que suman 14 mil 088 contagios acumulados en el estado.

Al respecto, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la dependencia, Argelia Julián Aquino, indicó que al corte epidemiológico de este viernes se notificaron un total de seis mil 130 muestras negativas, 779 están como sospechosas, 12 mil 269 personas se han recuperado y lamentablemente se registraron 13 decesos, para un global de mil 307.

Refirió que por el momento hay 512 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 388, Mixteca 56, Costa 27, Istmo 17, Tuxtepec 13 y la Sierra 11.

Destacó que se identificaron 33 municipios con la presencia de nuevos contagios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 39, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 16, Santa Cruz Xoxocotlán con 10, Santa Lucía del Camino con nueve, El Barrio de la Soledad con seis, San Juan Bautista Tuxtepec con cinco, y los demás con tres, dos, uno.

Julián Aquino mencionó que del personal de salud que ha dado positivo, 701 son médicos, 927 personal de enfermería y 656 otros trabajadores del sector.

Respecto al informe de mortalidad por el virus, enfatizó que el grupo de edad más afectado es de 65 y más años con 580, seguido de 50 a 59 años con 315, y el de 60 a 64 años con 184. Por sexo, 866 son hombres y 441 mujeres.

Así también agregó que las comorbilidades asociadas a los decesos son: en el 39.2% diabetes mellitus, 37.5% hipertensión arterial, 27% obesidad y 6.7% insuficiencia renal.

La experta añadió que la ocupación hospitalaria global al día de hoy es del 38.4%; los SSO presentan 26.9%, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 92.9%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, SEDENA 22.1%, ISSSTE 19.7%, IMSS 67.1%, IMSS-Bienestar 24.4%, PEMEX 25%, SEMAR 52.9% y nosocomios privados 37.5%.

Finalmente, recalcó que ante los síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, diarrea, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por WhatsApp 951 297 57 41.

