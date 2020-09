Reconoce el IEEPO el aporte de mujeres indígenas para el desarrollo educativo de Oaxaca

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, participó en el panel virtual “La Mujer en la Educación Indígena”, que reunió a maestras y directoras de este sistema educativo

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de septiembre de 2020. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena -5 de septiembre-, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, reconoció la labor que realizan las mujeres y maestras hablantes de una lengua indígena y que trabajan con niñas y niños de los pueblos originarios o en contextos no indígenas y con ello contribuyen a la educación y desarrollo del estado.

Durante el panel virtual “La Mujer en la Educación Indígena”, que reunió a maestras y directoras de educación indígena, resaltó la importancia de los conocimientos ancestrales que las mujeres indígenas preservan para la subsistencia de los pueblos originarios, así como la contribución que han hecho aquellas de origen afromexicano y mestizo a la historia y progreso de la entidad.

“Las maestras además de ser profesionistas, también son madres, esposas y son parte del desarrollo de sus comunidades; son mujeres indígenas a quienes se les deben muchos aportes, ya que son ellas quienes inician los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el seno del hogar y en las aulas”, resaltó.

Precisó que para la atención de los derechos de la mujer y de la menor indígena, en el IEEPO se trabaja en la promoción de valores con acciones de inclusión y equidad por medio de cursos de capacitación. La discriminación de género, lingüística, cultural y social hacia la población indígena, ya no debe existir, son aspectos que día con día se trabaja para que la población escolar indígena tenga mejores oportunidades de formación en los diferentes niveles educativos.

Ángel Villarreal refirió que hace algunos años había muchas dificultades para que las niñas tuvieran acceso a la educación escolar; ahora, gracias al trabajo de los docentes, principalmente el de las maestras, tienen mejores oportunidades de ingresar a la escuela, hay profesionistas y las mujeres ya desempeñan cargos en sus comunidades.

En el panel, organizado por la Subdirección General de Servicios Educativos del IEEPO, participaron maestras y directoras de los diferentes grupos étnicos del estado como Diana Sarahí Morales Hernández -mazateca-, María Apolinaria Antonio Luna -mixe-, Ana Lilia Jiménez Álvarez –ixcateca-, Rosalba Hernández Cárdenas -triqui-, Lidia Rivera González -chinanteca-, Rosa Elena Sánchez García, quien fue la moderadora del encuentro en el que comentaron sus experiencias.

El Día Internacional de la Mujer fue instituido por el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanaco, Bolivia, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara que se opuso a la dominación colonial y fue asesinada por sus ideales.

Desde el año 1983, indígenas de distintos pueblos y países conmemoran esta fecha para honrar a las mujeres que portan la herencia cultural, lingüística y ancestral de los pueblos originarios; así como también a aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos contra la población femenina.

