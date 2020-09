Por inundaciones, activa CEPCO protocolos de apoyo a la población en Valle Nacional

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), activó con autoridades del municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, los protocolos respectivos por las afectaciones que está originando el remanente de la depresión tropical “Nana”.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que se presentan inundaciones pluviales y fluviales en la cabecera municipal de este municipio de la Cuenca del Papaloapan, en particular en las colonias San Juan Bautista, Emiliano Zapata, Chinanteca, La Piedra y Playa Bruja, donde han resultados afectadas 16 viviendas.

Las afectaciones por el desbordamiento de los arroyos de respuesta rápida Banco y Colorado, han repercutido en las poblaciones de Arroyo de Banco, Valle Nacional, Arroyo Colorado, Tres Marías y Cerro Marín donde se reportan 38 viviendas dañadas.

Para atender esta emergencia se han activado dos refugios temporales, uno en el centro de la población y otro en Cerro Marín. De manera coordinada, elementos del Ejército Mexicano se han desplazado de Tuxtepec a la zona afectada, para apoyar los trabajos que se realizan.

