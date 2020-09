Noé Ramírez llama a fortalecer la barrera sanitaria contra el Covid-19

-El Presidente Municipal de Tuxtepec encabezó el segundo Tequio por la Salud en Bethania

Tuxrtepec, Oaxaca.- Como medida preventiva para evitar más contagios de Covid-19, así como de Dengue, Zika y Chikongunya, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, encabezó el segundo Tequio por la Salud en la comunidad de Bethania, población en la que se realizó la sanitización de las aceras, así como de descacharrización para mantener limpios los patios de las viviendas.

Al iniciar el recorrido para desinfectar calles y avenidas de esta localidad, el edil reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención como son el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia y a permanecer en casa, ya que es la mejor forma de evitar el contagio.

Noé Ramírez Chávez, manifestó que “es importante que, en estos tiempos críticos de la pandemia, fortalezcamos la prevención de manera decidida y firme para apuntalar la barrera de control sanitario”.

Informó que la Administración Municipal realiza diferentes acciones para contener el virus como el Tequio por la Salud, que son jornadas de sanitización, las cuales se llevarán a las colonias y comunidades en donde se han presentado los casos de SAR-Cov2.

Expuso que esta actividad tiene como finalidad mantener un ambiente limpio, sano y seguro que disminuya el riesgo de contagios del nuevo coronavirus y con ello mantener la tendencia a la baja de casos positivos que se han presentado durante las últimas semanas.

Aseguró que habrá un antes y un después de esta pandemia y que hay que cuidarnos todos, por lo que pidió la participación de la ciudadanía en general para que el municipio de Tuxtepec pueda pasar de Semáforo Naranja al Amarillo en este proceso hacia la Nueva Normalidad.

Por su parte, el agente de esta comunidad, Daniel Arceo Berruecos, agradeció al Presidente Noé Ramírez el haber llevado a Bethania esta actividad que sin duda es una protección más para los habitantes de este lugar, ante el riesgo de poder contagiarse del Covid-19.

