“Nana” deja afectaciones en viviendas y cultivos de la Cuenca del Papaloapan

-De Valle Nacional, son alrededor de 25 familias de la comunidad de Tres Marías que sufrieron perdidas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La lluvia que azotó las últimas horas en los municipios de la cuenca del Papaloapan, provocó afectaciones en comunidades cercanas a la rivera del río Valle Nacional, principalmente en Valle y Chiltepec.

En el municipio de Valle Nacional, la comunidad más afectada fue Tres Marías, en donde alrededor de 30 familias tuvieron pérdidas materiales, y lo que obligó a los habitantes de esta comunidad se tuvieron que trasladar a un albergue, ya que es imposible entrar a sus hogares; pero además hubo daños en las colonias Diodoro Carrasco, colonia ejidal Emiliano Zapata, El Arenal, la isleta Delfín, paso del Jobo y Nuevo Palantla.

Por su parte el Presidente Rey Magaña a través de sus redes sociales, estuvo informando la situación en la que se encontraba el Río que pasa por este municipio, y en su último reporte que fue alrededor de las 3 de la mañana informó que hasta esa hora no había un riesgo de que el río se saliera.

En lo que respecta al municipio de Jacatepec, se reporta afectaciones de cultivos en las partes bajas.

Así mismo en San José Chiltepec, desde la noche de este viernes se reportaban afectaciones en la Colonia La Reforma, que está en las partes bajas, a´si mismo hubo afectaciones en la comunidad de El Naranjal.

Por su parte Protección Civil Regional ya informó a través de un comunicado que se presentará un escurrimiento considerable, por lo que piden a la población tomar las precauciones necesarias, así como informarse a través de los medios de comunicación, de los avisos y/o pronósticos de lluvias.

Así mismo piden no cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance, evitar caminar en zonas inundadas, porque el agua puede arrastrar hasta vehículos; en caso de emergencia marcar 911.

