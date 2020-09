Hallan cuerpo de joven médico desaparecido en Jamiltepec

-Fue hallado cerca de un arroyo en una matorrales en inmediaciones del municipios de San Pedro Tututepec, con rastros de violencia.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO), reportó el hallazgo del cuerpo del médico odontólogo, que se encontraba en calidad de desaparecido en la zona costera.

El cadáver de la víctima fue ubicado luego que fue desplegado un operativo de búsqueda ante la exigencia de los familiares, tras 4 días de reportarse su no localización.

El médico Jovani Ramírez Carbajal de 33 años de edad, reportado como desaparecido el 31 de agosto, fue hallado sin vida en unos matorrales, cerca de un arroyo en las inmediaciones del municipio de San Pedro Tututepec, con rastros de violencia.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las primeras diligencias.

Según su hermano Joan Ramírez, su consanguíneo fue visto por última vez al salir del hospital rural número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Santiago Jamiltepec, cuando portaba su bata blanca, y según salió para atender unos pacientes en una congregación cercana.

Por otra parte la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la FGJO, advirtió que se desconoce el motivo de la desaparición del doctor.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario