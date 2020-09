Cierra Burger King y Martí, también se va Cinemex; no sobrevivieron al covid

-Estos comercios se suman a las 240 cortinas que ya cerraron en el centro de la ciudad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos 5 meses, los comerciantes del municipio de Tuxtepec se han visto afectados por las bajas ventas, lo que ha provocado que muchos no sobrevivirán y su patrimonio se haya visto afectando, cerrando de manera definitiva, sin embargo también empresas instaladas en la multiplaza han cerrado, como son Martí y burger King, y también se sumará cinemex.

Y es que cuando inició la pandemia se tenían 77 contratos, sin embargo tras las medidas que implementó el gobierno estatal como el cierre del comercio no indispensable, algunos inversionistas no renovaran su contrato, siendo hasta el momento 69 los que se tienen, 8 menos que al inicio de esta contingencia, entre estos Burger King, martí, y próximamente cerrará cinemex.

El regidor de comercio Alberto Reyes Conti, informó que en el centro de la ciudad son 254 cortinas las que han cerrado en los últimos meses, ya que a algunos solo les alcanzaba ara paga la renta y al personal, sin embargo esto también arrojará alrededor de 1 200 empleos afectados de manera directa o indirecta.

El cierre de cinemex y burger King y Martí, se va a dar en toda la parte sur del país, no solo en el municipio de Tuxtepec, por lo que las afectaciones serán en gran parte del país.

Y por el momento, destacó el Regidor no se tiene contemplada la llegada de otros empresas, y una que pensaba invertir en el municipio decidió detener los tramites por la contingencia, por lo que esperan que próximamente haya empresas que arriben en la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario