Celebrará CXI aniversario el emblemático teatro Macedonio Alcalá

-Como parte de esta celebración se transmitirá el concierto de piano a cuatro manos por los maestros Pierre Arnaud y Eliseo Martínez

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de septiembre de 2020.- Durante más de un siglo, el majestuoso teatro Macedonio Alcalá ha sido escenario de innumerables conciertos, obras teatrales, o bien, funciones de box, siendo testigo del movimiento cultural y artístico.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) a través de la Dirección del Teatro Macedonio Alcalá invita a las y los oaxaqueños a ser partícipes de la celebración del CXI aniversario de este recinto histórico y cultural.

La titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, celebró que este recinto emblemático y uno de los más importantes de México abra sus puertas para que las y los oaxaqueños formen parte del festejo de aniversario desde la comodidad de sus hogares a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) y en las redes sociales de la dependencia.

El teatro es la casa de los oaxaqueños, la imagen que representa a la Verde Antequera, y uno de los recintos más emblemáticos en Oaxaca, México y Latinoamérica, expresó Villacaña Quevedo.

En su momento el coordinador de Teatros de la Ciudad de Oaxaca, Esteban San Juan Maldonado, resaltó que el teatro es un inmueble patrimonio que inicialmente llevó el nombre de Luis Mier y Terán, en honor a un destacado militar, después se le bautizó como teatro Jesús Carranza, y finalmente Macedonio Alcalá, autor del himno de los oaxaqueños “Dios nunca muere”.

En ese sentido, aseguró que el sábado 5 de septiembre, la conmemoración dará inicio con las tradicionales mañanitas al teatro en punto de las 8:00 horas, posteriormente se transmitirá el Concierto de piano a cuatro manos a cargo de los maestros Pierre Arnaud y Eliseo Martínez por el Canal 9 de la Cortv a las 18:00 horas, con una retransmisión el domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas.

Asimismo, el sábado 5 de septiembre en las redes sociales de la Seculta, se transmitirá a las 14:00 horas un video del teatro Macedonio Alcalá y de sus momentos más emblemáticos a través de la historia.

San Juan Maldonado, destacó que el teatro Alcalá ha sido escenario de grandes historias y se la han dado diversos usos a través del tiempo desde conferencias magistrales, arena de box y lucha libre, fue el escenario en el que debutó Mario Moreno “Cantinflas”, se ha presentado Alondra de la Parra, Natalia Lafourcade y Sonia Amelio, entre otros. Así también los escritores como Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco.

Finalmente, el coordinador de Teatros de la Ciudad de Oaxaca pidió a la ciudadanía a que se sumen a esta magna celebración desde casa, para que próximamente puedan acudir a las instalaciones del teatro Macedonio Alcalá cuando la contingencia sanitaria lo permita.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario