Tema político detrás de nombramiento como “Persona non grata”: Diputado Daniel Gutiérrez

-El legislador negó querer manejar los recursos para la construcción de caminos rurales, esos los manejan los ayuntamientos sentenció



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Las acusaciones que hicieron autoridades municipales y comunales de Santiago Textitlán, de nombrar como “persona non grata” al Diputado Federal Daniel Gutiérrez, son señalamientos se deben más a un tema político, afirmó el legislador.



Mencionó que le llamó la atención que a este grupo le extrañe que esté recorriendo el estado, que ayude a la gente y que sus actividades las de a conocer en las redes sociales, asimismo negó querer manejar los recursos de la construcción de seis kilómetros de una carretera que comunicará con la cabecera municipal.



El legislador dijo que en el 2019 se etiquetara un recurso de 2 mil 500 millones de pesos para la construcción de caminos rurales, mencionó que el martes llegará el paquete económico a la Cámara de Diputados y ahí buscará desde la comisión de presupuesto, etiquetar recursos para la entidad.



Agregó que las obras que se están realizando en su distrito, que comprende la zona de los Ozolotepec, Loxicha y los Coatlanes, lo cual refiere que se está trabajando de manera adecuada, además reiteró que estos señalamientos obedecen más a un tema político, pues la obra continúa avanzando.



Asimismo comentó que los recursos que se etiquetaron para la construcción de los caminos rurales, los ejecuta de manera directa el ayuntamiento, pues así está contemplado en las reglas de operación, además de que el recurso no puede ser administrado por ninguna otra autoridad que no sea la municipal.



Estas declaraciones las hizo al término de una conferencia de prensa que dio el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza René Bejarano, en dónde se informó que se suman a la campaña de recolección de firmas para que se investigue a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

