Se suma René Bejarano a colecta de firmas para enjuiciar a ex presidentes

-Dijo que su visita a Oaxaca obedece también para ir trabajando en las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza René Bejarano, dio a conocer que apoyarán en la recolección de firmas para que se determina por medio de una consulta popular que se investigue y en su caso se sancionen a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Asimismo indicó que irán trabajando para impulsar a quienes serán sus candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales que se elegirán en el 2021, afirmó que trabajarán para obtener la mayoría en la Congreso Local y ganar la mayor cantidad de ayuntamientos en la entidad.



René Bejarano dijo que esperan obtener una buena cantidad de firmas, para ello dijo su organización trabajará para que se puedan llegar a dos millones de firmas, pues como mínimo se requieren 1 millón 600 mil, es decir que el Movimiento Nacional por la Esperanza podría estar recabando unas 400 mil firmas.



Cabe recordar que en marzo de 2004 se dieron a conocer unos videos en dónde se aprecia a René Bejarano recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, en noviembre de ese mismo año se liberó una orden de aprehensión en su contra, fue desaforado y se le siguió un proceso penal, en julio de 2005 Bejarano fue absuelto de todos los cargos.



Se le cuestionó al líder del Movimiento Nacional por la Esperanza si el Presidente López Obrador ya lo perdonó y respondió que él no debe ser perdonado por nadie y que las únicas disculpas que recibe son las de la población.



Estas declaraciones las hizo en el marco de una visita que realizó a la entidad con el objetivo de dar a conocer su apoyo a la recolección de firmas e ir trabajando en las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales.

