Registro civil de Tuxtepec, va regresando a la normalidad

-Ya están realizando todos los trámites, mismos que se habían suspendido por la contingencia



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Responsable de la Segunda Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec, Oscar Cisneros señaló que ya están realizando todos los trámites de manera normal, además de que ya están trabajando el turno completo, luego de que limitaran los servicios por la contingencia.



Aunque ya están trabajando de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y dan el servicio mediante citas para evitar que muchas personas se concentren en la oficialía y con esto que se ponga en riesgo la vida del personal y de la ciudadanía.



Además, dijo que ya están realizando todos los servicios como matrimonios y divorcios, los cuales se habían suspendido por la contingencia, sin embargo al retomarlos piden a los ciudadanos respetar todas las medidas de sanidad, y sobre el uso del cubrebocas, lo que en ocasiones sigue provocando la molestia de los ciudadanos, a pesar de que en el estado es obligatorio su uso



Y es que por la contingencia el horario en las oficialías del registro civil se redujo, aunado a esto solo podían pasar 2 o 3 personas a la dependencia, y solo realizaban nacimientos y defunciones, sin embargo al pasar a semáforo naranja en Tuxtepec, ya están dando más servicios, por lo que pidió que no acudan muchas personas a realizar un trámite.

Comentarios

