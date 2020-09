Participa la SSPO en la instalación del Comité Técnico de Información y Tecnologías para reducir la incidencia delictiva

-El objetivo de este Comité es contar con información sistematizada que permita hacer un trabajo de inteligencia más adecuado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de septiembre de 2020.- Con el objetivo de homologar y actualizar los registros estatales con el Sistema Nacional de Información, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), participó en la instalación del Comité Técnico de Información y Tecnologías, el cual integra acuerdos que permiten reducir la incidencia delictiva con el uso adecuado de las tecnologías.

Durante la instalación, encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, en representación del secretario Alfonso Durazo Montaño, se resaltó que el objetivo de este Comité es contar con información sistematizada que permita hacer un trabajo de inteligencia más adecuado con la utilización de los registros que actualmente se tienen.

“El objetivo es fortalecer todas nuestras vinculaciones, Plataforma México, los centros de control C5, los C4; trabajar con los registros, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional de Personas Privadas de Libertad, el Registro Nacional de Vehículos, y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”, enfatizó Mejía Berdeja.

En el marco de la XXII Asamblea Plenaria de Secretarios de Seguridad Pública de México, participó el titular de la SSPO, Ernesto Salcedo Rosales, como representante de la región sur del país; así como los titulares de seguridad de los estados de Sinaloa, Michoacán y el Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, Israel Patrón Reyes y Maribel Cervantes Guerrero respectivamente y, el Subsecretario de Tecnologías de la Información de Durango, Martín Corral Arroyo.

Cabe destacar que, este Comité potencializará las experiencias de sus integrantes para actuar con mayor eficacia, a través de las áreas de inteligencia y las plataformas tecnológicas, en el resguardo y seguridad a la ciudadanía.

A través de estas acciones, la SSPO reafirma su compromiso de fortalecer los vínculos con las áreas de Inteligencia y de Tecnología del Sector Privado a fin de contar con mayor información que permita combatir la delincuencia en beneficio de las familias oaxaqueñas.

