Oaxaqueño radicado en Estados Unidos, ayuda a personas en situación de calle

-Lamenta que mucha de la ayuda que se quiere enviar no llegue porque en las aduanas les piden dinero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Héctor García es un oaxaqueño que vive en los Estados Unidos y tiene una organización que se llama “Sleeping Bags for the Homeless of Silicon Valley”, esto en el estado de California, específicamente en la bahía de San Francisco.

Héctor comenta que llegó hace 34 años a la unión americana, sin nada, solo con la ilusión de darle una mejor vida a su familia, cuando llegó no tenía dónde dormir, ni el apoyo de nadie, los primeros meses fueron difíciles, aún así se mantuvo firme en sus ilusiones y hoy a 34 años de distancia, ha mejorado su vida y ahora ayuda a otras personas.

Dijo que a través de esta organización entregan ropa, alimentos, zapatos y durante la pandemia entregaron gel con alcohol, papel higiénico y les daban información sobre los lugares a dónde pueden acudir en caso de contagiarse de Covid, también les llevaron tiendas de campaña para que no durmieran a la intemperie, esta organización es la única que está dirigida por un oaxaqueño, el resto de las que existe en el estado de California son auspiciadas por personas de origen estadounidence.

Uno de los objetivos de Héctor, es que los apoyos y donaciones que les llegan las puedan mandar al estado de Oaxaca, sin embargo es muy complicado, como ejemplo dijo que cuando ocurrieron los sismos de 2017, intentaron mandar ayuda, esta apoyo no pudo llegar porque en las aduanas les pedían cien mil dólares para dejar pasar lo que estaban enviando.

Narró que cuando llegó a los Estados Unidos trabajó en varias compañías, al paso de los años logró crear su propia empresa y hoy da trabajo a personas que en su momento se encontraban en una mala situación económica, incluso que ha vivido en la calle y lamentó que haya personas que no le den una oportunidad a estas personas.

