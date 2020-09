Noé Ramírez inicia jornadas de el Tequio por la Salud en Tuxtepec

-Con esta nueva tarea se sanitizarán calles y avenidas de las colonias y comunidades del municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Este viernes el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, dio el banderazo de inicio de una nueva acción del Gobierno de Tuxtepec, el Tequio por la Salud, en la colonia Lázaro Cárdenas, una de las más afectadas por casos positivos del nuevo coronavirus, actividad que se realizará durante los fines de semana en la zona centro, colonias y comunidades del municipio, con la finalidad de mitigar y dispersar los contagios del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

En el inicio de esta actividad que forma parte de las acciones extraordinarias que aprobó el Cabildo tuxtepecano, mismo que calificó de responsable porque se ha enfocado en salvaguardar la salud de los tuxtepecanos, así como de directores y jefes de áreas, el alcalde indicó que la pandemia ha afectado a Tuxtepec al grado de que llegó a ser el segundo municipio con más casos positivos del nuevo coronavirus y el de mayor letalidad en cuando a muertes por este padecimiento.

“Pero estamos trabajando, estoy seguro que esta lucha se ganará gracias a médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, instituciones de salud, fuerzas de seguridad, comerciantes, empresarios, y el apoyo del Gobierno del Estado que se han aliado para privilegiar la salud de los tuxtepecanos, pero sobre todo con la participación decidida de la gente que ha hecho conciencia y aprendió que debe cuidarse, de practicar las medidas de prevención para evitar infectarse del Covid-19”, aseguró el edil.

Noé Ramírez Chávez, apuntó que si bien el Estado de Oaxaca se encuentra en semáforo amarillo, Tuxtepec está en color naranja debido a las condiciones en las que se encuentra el municipio ante la incidencia de la enfermedad y el salir adelante depende de la ciudadanía; “de todos nosotros, de que cooperemos y sigamos las medidas de prevención para que los casos continúen a la baja como ha sido en los últimos días y evitar un repunte de casos positivos del Covid-19.

Dijo que en semanas anteriores se estaban presentando al menos 50 contagios diarios y un promedio de 50 defunciones al mes, hoy gracias a las medidas de prevención que se están implementando y a la respuesta ciudadana para acatarlas, los hospitales ya no están rebasados en su capacidad y tienen espacios libres para recibir a pacientes en un aproximado del 70% de las camas con las que cuentan.

“Estamos haciendo las cosas bien para combatir la pandemia y los resultados se están viendo”, expuso el munícipe.

Noé Ramírez Chávez pidió a la población no confiarse, a no hacer del semáforo naranja un semáforo verde, a no bajar la guardia y a no dar un paso atrás en esta guerra contra la pandemia que provocó el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19.

Por último, el Presidente Municipal Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, explicó que las acciones de el Tequio por la Salud se estarán llevando a cabo los fines de semana en distintas colonias y comunidades, donde, de acuerdo al mapa de las autoridades de Salud, se ha detectado una mayor concentración a de pacientes con coronavirus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario