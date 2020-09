Llama Presidente a Tuxtepecanos, no confiarse y reitera “estamos en semáforo naranja”

-Este viernes pusieron en marcha el “tequio por la salud”

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Noé Ramírez, señaló que aunque los casos de covid siguen a la baja en Tuxtepec, la ciudadanía no debe de hacer a un lado las medidas y pidió no confiarse y reiteró que estamos en “semáforo naranja”.

Pidió a los ciudadanos no confiarse y pensar que estamos en semáforo verde, ya que el color que prevalece es el naranja, a pesar de que en Oaxaca cambió a amarillo, por lo tanto puntualizó que seguirán con varias medidas para que los casos de covid vayan a la baja.

Así mismo, aseguró que será en unos días más que el cabildo vuelva a sesionar y así determinar cuáles serán las medidas que seguirán implementando en el municipio de Tuxtepec.

Las declaraciones del presidente municipal Noé Ramírez, fueron en el marco del arranque del “tequio por la salud” que fue una de las acciones que aprobó el cabildo el pasado lunes y que consiste en sanitizar colonias y comunidades en Tuxtepec en donde se han presentando más casos, iniciando en la Lázaro Cárdenas que es una de las que más se han visto afectadas durante esta contingencia.

Durante los días viernes estarán en las colonias, y los sábados y domingos acudirán a las comunidades, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas actividades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario