Fundación Down en Tuxtepec, solicita apoyos; deben varios meses de renta

-Buscan que los niños de la Fundación Down, se sumen al rescate del muro boulevard

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El “Quedarse en casa”, también afectó a la Fundación Down ya que actualmente están requiriendo apoyos para el pago de la renta, debido a que adeudan 6 meses, que es el tiempo que lleva la contingencia.

La Presidenta de la Fundación María Eugenia Jiménez de Sandoval, señaló que anteriormente se apoyaban de eventos que organizaban pero así como ventas que hacían, sin embargo al prohibir estas actividades, dejaron de hacerlas y de obtener ingresos.

Esto provocó que la Fundación deba unos 6 meses de renta, por lo que en los próximos días van a retomar la venta de alimentos y con esto que se logre ir subsanando estos pendientes económicos que tienen.

De igual manera, durante este tiempo tampoco han abierto la Fundación y por lo tanto los niños no han acudido a sus actividades, aunado a esto los maestros también están sin cobrar, únicamente están recibiendo su apoyo económico los becarios del programa Jóvenes Construyendo el futuro.

Así mismo, la Presidenta de la Fundación puntualizó que afortunadamente los niños de la Fundación están bien y a pesar de que algunos se contagiaron de covid, no tuvieron muchas complicaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario