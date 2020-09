Entregan Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura federal Catedral de Huajuapan restaurada

-La Secretaria de Cultura federal reconoció el empeño y responsabilidad de las empresas y profesionales involucrados en la reconstrucción de la Catedral

-El titular del INAH refrendó el compromiso del Gobierno de México de avanzar con más fuerza en las obras de reconstrucción en Oaxaca

Comunicado

Huajuapan de León, Oax. 4 de septiembre de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, junto a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; y la presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Arcelia Cruz Cruz, asistió a la entrega formal de los trabajos de restauración de la Catedral de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, la cual sufrió daños estructurales durante los sismos de septiembre de 2017.

“Estar aquí confirma que unidos somos invencibles, que trabajando en equipo podemos salir adelante. Este centro espiritual de toda la región sigue vivo y sigue dando esperanza a las oaxaqueñas y oaxaqueños”, expresó el Gobernador luego de señalar que la Catedral de Huajuapan -edificio del siglo XVII- es también un Templo de la Patria, pues allí yacen los restos del General Antonio de León y Loyola, oaxaqueño consumador de la Independencia de México, quien también luchó en la batalla del Molino del Rey en contra de la invasión estadounidense.

El Gobernador recordó que, a casi tres años de los sismos de septiembre de 2017, “hemos reconstruido 60 mil viviendas, 20 mil con pérdida total; 12 mercados totalmente reconstruidos, 60 centros de salud, y este año vamos a terminar las 2 mil escuelas que faltaban”.

“Siempre va a haber retos y va a haber obstáculos, lo importante es que lo que nos debe de guiar siempre es el corazón, la pasión. Nuestra grandeza tiene uno de sus principales orígenes aquí, en la tierra mixteca”, expresó Murat Hinojosa al tiempo de agradecer a la Secretaría de Cultura y al INAH el apoyo brindado al pueblo de Oaxaca.

En tanto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, expresó que “lo más importante de la riqueza de este país son sus culturas y su gente, y aquí en Oaxaca hay enormes ejemplos de ese talento, del reconocimiento de la diversidad cultural que somos”. Asimismo, reconoció el profesionalismo de las y los involucrados en la reconstrucción de la Catedral de la capital Mixteca.

En su intervención, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, refrendó el compromiso del Instituto de continuar en las obras de reconstrucción de los monumentos históricos dañados en el estado de Oaxaca.

“El presidente López Obrador nos ha insistido que debemos avanzar con más fuerza. Lo seguimos haciendo, sin detenernos, aún durante la pandemia, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad”, señaló Prieto Hernández después hacer mención de las reuniones mensuales de seguimiento que llevan a cabo con las autoridades federales y el Gobernador para garantizar el avance de las obras.

En su oportunidad, la presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Arcelia Cruz Cruz, expresó su agradecimiento por el apoyo que el Gobierno de México y el Gobierno del Estado brindaron para hacer realidad el anhelo de los casi 77 mil habitantes de la capital de la región Mixteca de abrir de nuevo al público las puertas de su Catedral.

En los trabajos para la restauración de este inmueble histórico se invirtieron 8.8 millones de pesos, financiados con recursos de orden federal a través de una empresa de seguros, y la intervención se dividió en seis zonas: nave, sacristía, cubiertas, tambor, torres y campanario. Las obras de restauración estuvieron a cargo de la empresa CONSERVARE con mano de obra oaxaqueña y la supervisión de expertas y expertos del INAH.

Asistieron al evento, la secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Karla Villacaña Quevedo; el director general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Amando Bohórquez Rodríguez; y el administrador de la Diócesis de Huajuapan de León, padre Rogelio Palma Tapia, entre otros.

