Entrega SEPIA paquetes tecnológicos a IEBOS de valle

-Señalan que es una herramienta que ayudará en la enseñanza a los jóvenes de nivel medio superior, debido al retraso de la tecnología que existe en la región.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante la alta marginación que viven algunas comunidades de Valle Nacional, sobre todo en el sector educativo que presentan retrasos en materia tecnológica, este viernes docentes y Comités de los planteles del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) de la comunidad de Cerro Armadillo Grande y Arroyo de Banco, recibieron paquetes tecnológicos de parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) en apoyo a los jóvenes de educación media superior para facilitar la enseñanza, a través de estas herramientas.

Ahí mismo el representante de SEPIA Ramiro Gaspar Martínez, señaló que la intención es equipar estas instituciones para una mejor atención al alumnado, pues resaltó que es necesario dotar de estos equipos ante el avance tecnológico que existe en la actualidad y que esto, ayudaría más en el aprendizaje de los jóvenes.

Así mismo aseguró que el Gobierno del Estado busca a través de esta Institución, dotar de herramientas a los jóvenes Oaxaqueños para mejorar la calidad de estudios, por lo que indicó que los estudiantes deben aprovechar estos apoyos para aprender y para tener una mejor calidad en la enseñanza básica.

Por su parte Edith Noriega Velasco directora del plantel de Cerro Armadillo Grande, agradeció este apoyo que se logró a través de la Regiduría de Educación y comentó que es apenas que se están preocupando por los IEBOS, cuando han sido una de las más olvidadas en el Estado y en lo que respecta a su comunidad, reconoció que existe un notable retraso ante la falta de equipos de cómputos, Internet y equipos de tecnología para mejorar la enseñanza a su alumnado.

Así mismo Prisciliano Jiménez integrante del Comité de padres de familia, dijo que este apoyo llega en un buen momento, pues dijo que existía preocupación ante el abandono que vivía este plantel, por lo que agradeció al Gobierno Federal que volteara los ojos a esta región, donde la tecnología es una herramienta a la cual no todos tienen acceso.

