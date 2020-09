El Presidente y Gutiérrez Müller obtienen registro para usar “AMLO” y sus nombres como marcas

-Las siglas “AMLO” han intentado registrarse desde el 2008 y entre una de ellas se buscaba nombrar a una bebida alcohólica.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, los títulos de propiedad que les permiten usar sus nombres y siglas como marcas por 10 años.

Los títulos se entregaron para las siglas “AMLO”, “BGM”, el seudónimo “Peje” así como los nombres completos del mandatario y su esposa.

La documentación fue entregada el pasado 21 de agosto al Secretario particular de López Obrador, de acuerdo con El Universal, fue él quien comenzó los trámites.

Con la obtención del registro el Presidente tendrá los derechos de la marca sobre todos los productos o servicios de publicidad comercial, de negocios, entretenimiento u actividad deportiva en la que se utilicen las siglas, lo mismo ocurrirá con el nombre de la doctora Gutiérrez Müller.

Uno de los argumentos para solicitar el registro de marca fue que el Presidente ha hecho uso de su nombre desde que nació, 11 de noviembre de 1953, y las siglas AMLO las comenzó a usar desde el 1 de enero de 1995, cuando inició movilizaciones contra un presunto fraude electoral en el estado de Tabasco.

Medios nacionales reportaron que las siglas “AMLO” han intentado registrarse desde el 2008 por otras cuatro personas para usarlas en actividades educativas y deportivas, incluso, se buscó registrar una bebida alcohólica con ese nombre.

