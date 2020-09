Continúa Cobao procesos de inscripciones y reinscripciones en línea

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de septiembre de 2020. Con la finalidad de salvaguardar a la comunidad estudiantil, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), continúa con sus procesos de reinscripciones e inscripciones en línea.

Del 7 al 11 de septiembre, las y los estudiantes que pasan a tercer y quinto semestre, realizarán la validación de su inscripción en la página de internet www.cobao.edu.mx, deberán tener a la mano su matrícula y el formato de pago de la reinscripción para que validen la línea de captura. De está manera concluirán la segunda etapa del proceso de reinscripción.

Por otra parte, las y los estudiantes de nuevo ingreso también deberán realizar la validación de su inscripción en la página de internet del Cobao, www.cobao.edu.mx del 7 al 11 de septiembre.

Además, en caso de contar con su certificado de secundaria, tendrán que escanearlo y subirlo al sistema en PDF, el archivo no debe pesar más de 300 kilobytes (KB), o bien, tendrán que firmar una carta compromiso que subirán al sistema, la carta compromiso la descargarán en la misma plataforma y deberán escanearla para subirla en formato PDF.

Las y los estudiantes de nuevo ingreso, también van a requerir el número de folio de su ficha, así como el formato de pago de su inscripción y del curso propedéutico para que validen las líneas de captura.

El Cobao solicita a las y los estudiantes imprimir y conservar el comprobante de reinscripción o inscripción que les dé la plataforma.



