Congreso de Oaxaca pide a munícipes, sancionar negocios que obstruyen el libre tránsito

-Caso emblemático: los portales del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de septiembre de 2020.- Diputadas y diputados emplazaron a los 570 ayuntamientos del estado, a que frenen y, en su caso sancionen, la invasión o delimitación de la vía pública realizada por particulares, particularmente negocios que afectan el libre tránsito y movilidad de la ciudadanía.

Mediante un paquete de exhortos aprobados durante la sesión ordinaria de este 2 de septiembre, el Poder Legislativo solicitó a las autoridades municipales garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de Vialidad del Estado de Oaxaca.

En un primer punto de acuerdo, impulsado por el diputado, Othón Cuevas Córdova, se pidió al presidente municipal de Oaxaca de Juárez a que, por conducto de la dependencia correspondiente, garantice el libre paso de la ciudadanía en los tradicionales portales del centro de esta capital.

Al mismo tiempo, le demandaron no permitir el uso de cintas o cualquier otro objeto que obstruya o delimite la circulación de las y los peatones, principalmente de aquellos negocios dedicados al comercio, venta y consumo de alimentos y bebidas, ubicados alrededor del zócalo capitalino.

En este contexto, la congresista, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, solicitó aplicar medidas regulatorias a empresarios y comerciantes de los portales del centro histórico de la ciudad, como consecuencia de la invasión a la vía pública y la violación al derecho a la movilidad.

El llamado es para no anteponer los intereses de los empresarios, al interés general de la ciudadanía, que tiene derecho a transitar por estos espacios y prevenir accidentes.

También, la legisladora, Inés Leal Peláez, solicitó a los gobiernos municipales vigilar, regular y sancionar, mediante sus órganos internos, para hacer valer los lineamientos jurídicos constitucionales que garantizan el libre traslado de peatones.

Asimismo, les requirió a los ayuntamientos a asumir acciones para mejorar la imagen urbana de cada uno de los municipios, particularmente aquellos que no han resuelto la invasión de las banquetas.

